За неделю с 6 по 12 октября 2026 года инфляция в России составила 0,11%. В годовом выражении ценовая динамика составила 7,22% после 7,20% неделей ранее.
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