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Мировое обозрение

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Samsung будет выпускать 4-нм чипы для возглавляемого Джимом Келлером стартапа Tenstorrent

Samsung будет выпускать 4-нм чипы для возглавляемого Джимом Келлером стартапа Tenstorrent

Канадская компания Tenstorrent в декабре 2020 года усилила свой штат руководства легендарным разработчиком процессоров Джимом Келлером (Jim Keller), сперва он работал в должности технического директора, а к январю 2023 года стал генеральным.

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