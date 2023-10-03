Samsung будет выпускать 4-нм чипы для возглавляемого Джимом Келлером стартапа Tenstorrent

Канадская компания Tenstorrent в декабре 2020 года усилила свой штат руководства легендарным разработчиком процессоров Джимом Келлером (Jim Keller), сперва он работал в должности технического директора, а к январю 2023 года стал генеральным.
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