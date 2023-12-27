Британскую наемницу обнаружили мертвой в своей постели на Украине

РИАМО - 28 дек. Наемница из Великобритании Кэтрин Мельничук с позывным «Апач» была найдена мертвой в собственной постели на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтерскую организацию Project Konstantin.
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