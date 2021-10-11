Человечество разделят на два биологических вида. Андрей Фурсов

Куда нас движут мировые элиты, и есть ли у них план? Какое будущее ждёт Китай? Каким будет посткапиталистическое общество, что такое - духовные факторы производства? Выступление Андрея Фурсова на 34-й Московской международной книжной ярмарке.
Куда нас движут мировые элиты, и есть ли у них план? Какое будущее ждёт Китай? Каким будет посткапиталистическое общество, что такое - духовные факторы производства? Выступление Андрея Фурсова на 34-й Московской международной книжной ярмарке.
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