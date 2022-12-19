Военные РФ рассказали о работе комплекса разведки и наводки «Ирония» в СВО

Многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» используют для наведения на цели и съемки ударов российские военнослужащие на купянском направлении ЛНР, рассказал боец специального подразделения ЗВО, 19 декабря сообщает РИА Новости.
Многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» используют для наведения на цели и съемки ударов российские военнослужащие на купянском направлении ЛНР, рассказал боец специального подразделения ЗВО, 19 декабря сообщает РИА Новости.
Свежие комментарии