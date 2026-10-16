Болваны и болванессы, владельцы дешёвых средств передвижения или арендаторы самокатов и велосипедов, несущиеся на скорости на своих мопедах и самокатах по тротуарам, пешеходным переходам, метро - у вас есть совесть? Эмпатия? Сочувствие к другим участникам движения? Вы вообще знаете, что ехать на велике или самокате по тротуарам вы можете, только если а) не мешаете пешеходам, б) нет велодорожки? Все, кто едет - велком на правую сторону дороги или обочину.
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Тротуары - пешеходам!!!
Правила для самокатчиков есть, хреновые только. Они не для малогабаритного и экологичного транспортного средства, а для спортивного снаряда, отсюда и нежелание их исполнять. Ну, и гайцам этих нарушителей ловить неинтересно-беготни много, а доходу-маловато будет! Что с них взять? Плюс доставщики на электромопедах чаще всего нерусские, мало того, что "моя твоя не понимай", так ещё "дядя Турал" разбираться придёт. Оно им надо? Вариант тут есть: во-первых, НОРМАЛЬНЫЕ ПДД, сочинённые именно для весьма шустрого и вполне опасного транспорта (а не спортивной игрушки!) А во-вторых, добиться, чтобы гаишники на нарушения этих правил всё-таки реагировали, не всё же им на перекрёстках стоять, свистеть и грабить! Опыт-то есть, когда чуть ли не на каждом перекрёстке экипаж дежурил и объяснял оборзевшим водятлам, что на переходе пешеходам надо уступать! Около полугода - и как бабка отшептала - перестали наглеть! Стало можно дорогу переходить, а не перебегать, как под обстрелом.
Во всём, что с нами происходит, виноваты ВЛАСТИ. ОНИ - не издают необходимых законов. ОНИ - не добиваются неукоснительного соблюдения законов. Впрочем, наша вина не меньше - мы должны ТРЕБОВАТЬ от властей, чтобы они работали, а не стонать и не просить.
Две беды описаны - вывод простой: следует соблюдать правила и наказывать тех, кто их не соблюдает.
Так, для справки, гляньте статистику сбитых насмерть, там много десятков. НАСМЕРТЬ. Покалеченных просто море. ДОКОЛЕ ?
Два вида бизнеса, которые надо просто КАЛЁНЫМ ЖЕЛЕЗОМ выжигать - эти "шеринги" и "доставщики".
Если БЫ каждая "шеринговая" контора за увечья и травмы людям заплатила из своих "доходов", миллилонов по 50 - ПЯТЬДЕСЯТ - мигом бы нашли "инструменты", как малолеткам тупорылым вообще не давать ездить на "самокатах".
И по этим "доставщикам ситуация - конченые дебилы упорото пишут/орут/обвиняют Хуснуллина и других - в активном завозе тараканов.
ОЧНИТЕСЬ!!!!!!!!!!!!
Основная масса, процентов 80 - ВОСЕМЬДЕСЯТ - лезут именно в "доставку", это и есть "питательная среда" для "бизнеса доставки".
Лень самим, БЛД, с карандашом в руках - подсчитать????????????????