В столице спрос на специалистов хлебопекарного дела остается стабильным, а работники со стажем от одного до трех лет могут рассчитывать на доход до 120 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Новый храм в ЮВАО...
- Собянин исполнил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым