Российские миллионерши, которые разбогатели без помощи мужчин

В мире, где экономический успех традиционно ассоциируется с мужчинами, особенно в сфере крупного бизнеса, истории женщин, сумевших построить многомиллионные империи, вдохновляют и рушат устоявшиеся стереотипы.
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