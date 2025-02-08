Канадская фигуристка предложила Валиевой оставить себе медали, которых ее лишили

Global Look Press / Vladimir Baranov Канадская фигуристка Меган Дюамэль предложила Камиле Валиевой оставить себе медали, которые россиянка обязана вернуть после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать ее на четыре года.
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