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Канадская фигуристка предложила Валиевой оставить себе медали, которых ее лишили

Канадская фигуристка предложила Валиевой оставить себе медали, которых ее лишили

Global Look Press / Vladimir Baranov Канадская фигуристка Меган Дюамэль предложила Камиле Валиевой оставить себе медали, которые россиянка обязана вернуть после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать ее на четыре года.

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