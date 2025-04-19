Пытался ускользнуть: украинец бежал от мобилизации в цистерне с маслом (ФОТО)

Украинец прятался в цистерне с маслом, пытаясь сбежать за границу. На пункте пропуска «Мамалыга» в Черновицкой области на границе с Молдавией украинские пограничники во время досмотра машины обнаружили «подозрительные крепления на люке цистерны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии