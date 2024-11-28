Ксения Собчак помирилась с бывшим мужем ради сына

И пригласила Максима Виторгана на день рождения их общего наследника Платона Известная журналистка и ведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях фотографии с дня рождения своего восьмилетнего сына Платона.
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