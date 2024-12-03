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Лещенко назвал тупик во взаимоотношениях причиной развода Алсу с мужем

Лещенко назвал тупик во взаимоотношениях причиной развода Алсу с мужем

Развод Алсу и Яна Абрамова стал одним из самых обсуждаемых событий в шоу-бизнесе этого года. Певица неожиданно объявила о расставании с мужем после 18 лет совместной жизни, намекнув, что причиной разрыва стали измены.

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