Путин призвал нарастить производство новейших вооружений

Необходимо наращивать производство новейших вооружений. К этому на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал президент России Владимир Путин, упомянув, в частности, танк Т-90 «Прорыв», беспилотники «Ланцеты» и самолетные комплексы.