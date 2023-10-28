Сектор Газа остался без проводной и сотовой связи, так как Израиль отключил доступ к ней. Об этом сообщили в неправительственной организации Sada Social, которая занимается защитой прав палестинцев в цифровой и социальной сфере.
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