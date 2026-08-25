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Царьград

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Бойцы на фронте закупают бензин, керосин и дроны, чтобы воевать. А мы 1,5 млрд рублей платим Канье Уэсту?

Бойцы на фронте закупают бензин, керосин и дроны, чтобы воевать. А мы 1,5 млрд рублей платим Канье Уэсту?

Новость о том, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в России, вызвала небывалый ажиотаж. Поклонники готовы были раскупать билеты за баснословные деньги (их стоимость варьировалась от 9 тысяч до 2 млн рублей, причём VIP-ложи оказались такими же востребованными, как и самые дешёвые билеты), места в гостиницах в Санкт-Петербурге, где планировалось выступление, резко подлетели в цене и начали быстро заканчиваться.

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Комментарии
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Роман Орманин
Отменили это ещё пол беды а вот будет фокус если оно выступит и потом перечислит деньги на дроны хозлам, кому  тогда писать измену родине организации концерта или всем кто пришёл!!!???
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4 н.