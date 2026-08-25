Бойцы на фронте закупают бензин, керосин и дроны, чтобы воевать. А мы 1,5 млрд рублей платим Канье Уэсту?

Новость о том, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в России, вызвала небывалый ажиотаж. Поклонники готовы были раскупать билеты за баснословные деньги (их стоимость варьировалась от 9 тысяч до 2 млн рублей, причём VIP-ложи оказались такими же востребованными, как и самые дешёвые билеты), места в гостиницах в Санкт-Петербурге, где планировалось выступление, резко подлетели в цене и начали быстро заканчиваться.