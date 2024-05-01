Недавнее обновление Windows сломало VPN — решения проблемы у Microsoft нет Компания Mic...

Недавнее обновление Windows сломало VPN — решения проблемы у Microsoft нетКомпания Microsoft официально подтвердила, что последнее обновление безопасности для операционных систем Windows 10 и Windows 11 может нарушать работу VPN-подключения.
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