Зимние фестивали пройдут в парках Подмосковья 10 февраля

Жителей и гостей Подмосковья приглашают на зимние фестивали, которые пройдут в парках 10 февраля. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что тема мероприятий будет связана с легендами и сказками.
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