Выходные 11 и 12 ноября: традиции и запреты на церковные праздники Елена ГалицкаяС наступлением выходных 11 и 12 ноября настоящий калейдоскоп традиций и запретов открывается для россиян, олицетворяя церковные праздники святых Аврамия, Анастасии, Зиновия и Зиновии, а также особенностей поклонения Озерянской иконе Божьей Матери.
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