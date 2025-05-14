Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Концепция неверна из-за разности идеологий

Концепция неверна из-за разности идеологий

Рубрика "Дискуссия".Я  пишу, что либеры и  и комми  близнецы-братья,   а  Великая Отечественная  война  - не схватка каких-то там ИЗМов или  режимов, а Отражение очередного нашествия Запада на РоссиюБелогвардеецЪ drakonit возражает  и  фактически  соглашается  с  идеей двух ИЗМов: "Комуняки трындят что мол Великая Отечественная — схватка "фашизма" и коммунизма.

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