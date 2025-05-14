Концепция неверна из-за разности идеологий

Рубрика "Дискуссия".Я пишу, что либеры и и комми близнецы-братья, а Великая Отечественная война - не схватка каких-то там ИЗМов или режимов, а Отражение очередного нашествия Запада на РоссиюБелогвардеецЪ drakonit возражает и фактически соглашается с идеей двух ИЗМов: "Комуняки трындят что мол Великая Отечественная — схватка "фашизма" и коммунизма.