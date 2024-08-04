Веснина заявила, что на Играх не было предвзятого отношения к российским атлетам

Российская теннисистка Елена Веснина, которая на летних Олимпийских играх - 2024 в Париже выступала в паре с Екатериной Александровой, призналась, что к спортсменам из России не было никакого предвзятого отношения, атлеты из других стран общались с ними дружелюбно.
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