Молдавия заготовила для своих граждан в России всего 10 тысяч бюллетеней для голосования

Молдавия заготовила всего 10 тысяч бюллетеней для голосования на выборах президента и референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз для своих граждан, проживающих в России, при том что их около 500 тысяч.
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