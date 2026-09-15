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США заявили, что у них есть орбитальное оружие для контроля над космосом

США заявили, что у них есть орбитальное оружие для контроля над космосом

«Крайне важно, чтобы мы сохраняли наше превосходство не только в воздухе, но и в космосе» Соединенные Штаты обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства, о чем заявил министр ВВС США Трой Мейнк.

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