США заявили, что у них есть орбитальное оружие для контроля над космосом

«Крайне важно, чтобы мы сохраняли наше превосходство не только в воздухе, но и в космосе» Соединенные Штаты обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства, о чем заявил министр ВВС США Трой Мейнк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым