Последняя декада ноября обещает теплые дни

После прошедших бурных и холодных выходных новая неделя началась с солнечной погоды и умеренных температур, соответствующих сезону, сообщает MOLDPRES со ссылкой на Государственную гидрометеорологическую службу (ГГС).
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