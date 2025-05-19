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Русская весна

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Враг снова пытался атаковать курское Тёткино

Враг снова пытался атаковать курское Тёткино

Вчера бронетехника ВСУ с десантом попыталась прорваться к кладбищу курского Тёткино. Натовские БМП атаковали из Сумской области, одна провалилась в воронку от ФАБ и была добита операторами ударных дронов.

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