Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

В Лиге Европы завершились ответные матчи первого раунда плей-офф. Из 1/16 финала в следующий круг пробились «Милан», «Рома» (оба — Италия), «Фрайбург» (Германия), «Марсель» (Франция), «Бенфика», «Спортинг» (оба — Португалия), «Спарта» (Чехия) и «Карабах» (Азербайджан).