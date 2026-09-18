Тринидад и Тобаго: общенациональное чрезвычайное положение (ЧП) для борьбы с высоким уровнем преступности закончилось 17 сентября после того, как правительство объявило, что не будет продлевать меры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым