TechCrunch: Gemini насчитывает более 400 млн активных пользователей в месяц

Приложение Google Gemini достигло отметки в более чем 400 млн активных пользователей в месяц (MAU). Об этом заявил глава Google Сундар Пичаи на брифинге, предшествующем конференции Google I/O 2025, подчеркнув, что сервис стремительно приближается по масштабам к конкуренту ChatGPT от OpenAI.
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