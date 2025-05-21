TechCrunch: Gemini насчитывает более 400 млн активных пользователей в месяц

Приложение Google Gemini достигло отметки в более чем 400 млн активных пользователей в месяц (MAU). Об этом заявил глава Google Сундар Пичаи на брифинге, предшествующем конференции Google I/O 2025, подчеркнув, что сервис стремительно приближается по масштабам к конкуренту ChatGPT от OpenAI.