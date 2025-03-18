🇷🇺 Автопробег в честь 11-летия возвращения Крыма на Родину прошёл в Евпатории Участники с государственными флагами и патриотической музыкой проехались по центральным улицам города.
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🇷🇺 Автопробег в честь 11-летия возвращения Крыма на Родину прошёл в Евпатории Участники с государственными флагами и патриотической музыкой проехались по центральным улицам города.