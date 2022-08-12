Тысячную пару молодоженов 2022 года зарегистрировали в Уссурийске

Тысячную пару молодоженов 2022 года зарегистрировали в Уссурийске

В ЗАГСе Уссурийска сегодня особенное событие: свои отношения узаконила тысячная пара молодоженов этого года.

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