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Литва ввела частичный запрет транзита грузов в Калининградскую область

Литва ввела частичный запрет транзита грузов в Калининградскую область

«Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции.

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