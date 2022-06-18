Литва ввела частичный запрет транзита грузов в Калининградскую область

«Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции.
«Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции.
Свежие комментарии