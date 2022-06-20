Володимир Зеленський Зеленський заявив, що Африка стала заручником війни Росії проти України.За словами українського лідера, Київ налагоджує експорт залізницею та через порти сусідніх країн, щоб торішній урожай та врожай цього року зміг потрапити до споживачів Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що Африка стала заручником війни з Росією , яка сприяла зростанню цін […] Сообщение Зеленський заявив, що Африка стала заручником війни Росії проти України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.