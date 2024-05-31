Каждое пятое предприятие в РФ готово к набору кадров без опыта на фоне дефицита

Дефицит персонала вынуждает производственные компании пересматривать политику найма и условия труда. Об этом свидетельствует исследование HR-холдинга Ventra "Производственный персонал 2024", копия есть у "Газеты.
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