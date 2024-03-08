Политолог Марков: Карлсон топит Байдена, чтобы стать вице-премьером при Трампе

Об этом в беседе с Banki.loans сообщил политолог и общественный деятель Сергей Марков. Нелестные высказывания экс-ведущего о нынешнем лидере связаны с намерением повлиять на избирателей, которые захотят отдать свой голос за действующего демократа, предположил собеседник.
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