В одной из бесед на форуме мне был заявлен тезис о благословенной Японии. Я позволил себе с этим тезисом не согласиться, но тогда у меня не было возможности обосновать свою позицию.
Павел Данилин: Японцы – трудолюбивые, строгие, четкие и вежливые. Это одна сторона монеты...
Комментарии
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OP
Oleg Prokopov
и очень скрытный
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7 час.
Галина Чужая
...Японцы – трудолюбивые, строгие, четкие и вежливые… Это одна сторона монеты... А есть и третья сторона у этой блестящей медальки - звериная жестокость при полной и безмятежной улыбке. Для этого достаточно вспомнить японский «отряд 731» — это спецотряд , который занимался исследованиями биологического оружия на живых людях. Это был настоящий конвейер смерти...
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4 час.
Вера Ванидовская
Не Лозо, а Лазо. Если так заявляете, то хоть фамилию знайте.
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8 мин.
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