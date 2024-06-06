Железнодорожников задержали в Иркутске за взятки

В Иркутской области задержаны фигуранты по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Задержанные – генеральный директор одной из транспортных компания и должностные лица ООО «РЖД» – всего четыре человека.
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