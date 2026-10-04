Министр Белоусов свои позиции усилил: Что случилось в правительстве? Как отметил политолог Сергей Маркелов, в нынешней ситуации правительство делает то, что и должно делать: повышает налоги, расширяет источники поступлений, увеличивает нагрузку, в том числе в ЖКХ.