Министр Белоусов свои позиции усилил: Что случилось в правительстве? Как отметил политолог Сергей Маркелов, в нынешней ситуации правительство делает то, что и должно делать: повышает налоги, расширяет источники поступлений, увеличивает нагрузку, в том числе в ЖКХ.
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