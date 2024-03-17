🗳В ЦИК РФ обсудили Общекрымский референдум 2014 года В Москве прошёл брифинг на тему: «Референдум о воссоединении с Россией Крыма и Севастополя: 10 лет спустя».
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🗳В ЦИК РФ обсудили Общекрымский референдум 2014 года В Москве прошёл брифинг на тему: «Референдум о воссоединении с Россией Крыма и Севастополя: 10 лет спустя».