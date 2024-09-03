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Будни мужчин. Все что нам интересно

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  • Ed
    Как ныне с врагами торгуют всем, так и коксом будут приторговывать. Для тарасиков захват города ничего не изменит, ну...Потеря Покровска ...
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Защита Ивана Попова попросила вызвать на допрос начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова

Защита Ивана Попова попросила вызвать на допрос начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова

СК РФ обвиняет бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова в хищении около 2 тыс. тонн металла на сумму более 100 млн рублей, который должен был пойти на возведение укреплений в Запорожской области.

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