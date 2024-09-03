Защита Ивана Попова попросила вызвать на допрос начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова

СК РФ обвиняет бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова в хищении около 2 тыс. тонн металла на сумму более 100 млн рублей, который должен был пойти на возведение укреплений в Запорожской области.
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