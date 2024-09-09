Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китайская Midea начала принимать заявки инвесторов в рамках IPO в Гонконге

Китайский производитель бытовой техники Midea Group Co. начал принимать заявки инвесторов в рамках IPO в Гонконге и намерен привлечь порядка $3,5 млрд, что должно стать крупнейшим листингом в городе за последние три года, пишет Bloomberg.

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