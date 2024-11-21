Меркель призналась, почему в 2008 году выступала против приема Украины в НАТО

Бывший канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель в своих мемуарах, которые презентует 26 ноября, вспоминает, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте выступала против приема Украины в Североатлантический альянс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии