Комиссия по торговле товарными фьючерсами США требует от Crypto.com и Calcie объяснить «регулирование деривативов»

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) запросила у Crypto.com и Kalshi Inc. разъяснения относительно соответствия их недавно запущенных контрактов, связанных с Супербоулом, правилам регулирования деривативов.
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