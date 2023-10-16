Бочкарев: вокзал ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» построят рядом с «Рижской»

Вокзал высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» будет построен вблизи станции метро «Рижская», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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