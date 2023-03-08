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«Кузня» сыграет с «Горняком» в 1/4 финала плей-офф ВХЛ, действующий чемпион «Рубин» против АКМ

Новокузнецкий «Металлург» встретится с «Горняком» во втором раунде плей-офф КХЛ. Определились все участники 1/4 финала плей-офф ВХЛ.

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