Китай ограничит экспорт графита в целях нацбезопасности

Власти Китая решили ограничить экспорт графита с 1 декабря 2023 года, сообщает Reuters. По информации источников, Министерство торговли КНР обяжет производителей сырья получать разрешение на продажу минерала за границу.
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