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    🤣😂😂😂😂 Будет просто очередное "освоение" бюджета. Вроде так теперь стали называть неблагозвучный и немодный ныне ...В Китае назвали с...
  • Bолодя Bayram
    Заголовок в корне не верный.  Надо писать так: Машина сбила двоих дебилов-школьников, неумеющих переходить проезжую ч...Женщина сбила дву...
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    Вот в дурдоме  пусть и сидит до смерти.Неадекватный мужч...

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае В отношении одного из водителей завели административное дело Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

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