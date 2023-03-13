Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае В отношении одного из водителей завели административное дело Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае В отношении одного из водителей завели административное дело Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
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