На улицах Аргунова, Матросской и на Чертугеевском полуострове сегодня проведут отжиги отравы

В Иркутске продолжают проводить контролируемые отжиги сухой травы. Сегодня эта работа запланирована на следующих участка: по улице Аргунова, 124 (участок в 8 га); от Матросской, 59 до Саперной, 54а; вдоль канавы на улице Воровского.
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