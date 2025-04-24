На улицах Аргунова, Матросской и на Чертугеевском полуострове сегодня проведут отжиги отравы

В Иркутске продолжают проводить контролируемые отжиги сухой травы. Сегодня эта работа запланирована на следующих участка: по улице Аргунова, 124 (участок в 8 га); от Матросской, 59 до Саперной, 54а; вдоль канавы на улице Воровского.