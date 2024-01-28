Рогов: В Запорожье прозвучало несколько взрывов, была слышна стрельба

Руководитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов поделился в личном Telegram-канале информацией о том, что в находящемся под контролем киевского режима городе Запорожье прогремела серия взрывов.
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