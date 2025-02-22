Более 400 дворников убирают снег в Симферополе «Более 400 дворников МБУ «Город» занимаются уборкой снега и обработкой реагентом тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и других городских территории», - сообщили в администрации города.
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