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Более 400 дворников убирают снег в Симферополе

Более 400 дворников убирают снег в Симферополе

Более 400 дворников убирают снег в Симферополе «Более 400 дворников МБУ «Город» занимаются уборкой снега и обработкой реагентом тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и других городских территории», - сообщили в администрации города.

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