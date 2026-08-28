Общественное пространство рядом с новыми бизнес-центрами обустроят на севере Москвы

На севере столицы преобразят пространство рядом с новыми бизнес-центрами на Ходынском бульваре. Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, на участке в 1,7 гектара создадут современную зону, которая гармонично дополнит инфраструктуру района, включая парк «Ходынское поле» и станцию метро «ЦСКА».
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