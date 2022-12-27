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Медведев сделал «футуристический прогноз» на 2023 год

Медведев сделал «футуристический прогноз» на 2023 год

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Запад с наступающим Новым годом, поделившись своим «футуристическим» прогнозом, который предрекает им много бед.

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